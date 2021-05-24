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Хартли прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хартли прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли рассказал об итогах встречи с командой Италии на чемпионате мира по хоккею в Риге (3:0).

«Нам не засчитали два гола, но мы должны были продолжать играть. Мы контролировали игру и следовали плану, хорошо помня, что итальянцы забили четыре шайбы Германии.

Отменённые шайбы? Я доверяю решению судей, потому что они занимаются этим не первый день.

Италия боролась все 60 минут, они большие молодцы. Мы хотели забить больше голов, но итальянцы не позволили нам этого.

Матч против США? Играть против крупных хоккейных стран всегда непросто, но мы хотим выйти в четвертьфинал, и нам нужны очки в каждой игре, в том числе и в этой», — цитирует Хартли lsm.lv.

Напомним, в следующем матче сборная Латвии сыграет с командой США. Игра пройдёт в четверг, 27 мая. Начало встречи — в 16:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Латвия вышла на первое место в группе! Забили три гола Италии, ещё два не засчитали Латвия вышла на первое место в группе! Забили три гола Италии, ещё два не засчитали
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