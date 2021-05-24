Герасименя — о замене флага Беларуси: наконец-то слова превратились в действия

Самая титулованная белорусская пловчиха Александра Герасименя, на которую в стране завели уголовное дело, поддержала решение мэра Риги Мартиньша Стакиса заменить флаг Беларуси на оппозиционную символику красно-белого цвета. Флаг был установлен на площади в Риге, где находятся флаги всех стран-участниц чемпионата мира.

«Для меня такой жест мэра Риги — знак проявления солидарности. Наконец-то слова превратились в действия. Мы об этом просили больше девяти месяцев. Было бы замечательно, если бы федерации других стран, в частности, федерации велоспорта, отказались участвовать в чемпионате Европы по велоспорту, который пройдет на территории Беларуси.

Мы понимаем, что сейчас ситуация касается всего мирового сообщества. Каждый, кто может приехать в нашу страну, рискует оказаться под угрозой.

Мы не хотим, чтобы белорусские спортсмены отказывались от участия в соревнованиях. Хотим, чтобы они не олицетворяли режим диктатуры. Пусть они представляют всю страну, а не конкретного человека.

После вчерашнего инцидента мы поняли, что спусковой крючок нажат, за этим последуют санкции против Лукашенко и его режима. Все грани стёрлись — это касается не только белорусов, но и всех граждан, которые по воле случая могли оказаться на территории страны», — цитирует Герасименю Sport24.