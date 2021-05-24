Герасименя — о замене флага Беларуси: наконец-то слова превратились в действия

Самая титулованная белорусская пловчиха Александра Герасименя, на которую в стране завели уголовное дело, поддержала решение мэра Риги Мартиньша Стакиса заменить флаг Беларуси на оппозиционную символику красно-белого цвета. Флаг был установлен на площади в Риге, где находятся флаги всех стран-участниц чемпионата мира.
«Для меня такой жест мэра Риги — знак проявления солидарности. Наконец-то слова превратились в действия. Мы об этом просили больше девяти месяцев. Было бы замечательно, если бы федерации других стран, в частности, федерации велоспорта, отказались участвовать в чемпионате Европы по велоспорту, который пройдет на территории Беларуси.
Мы понимаем, что сейчас ситуация касается всего мирового сообщества. Каждый, кто может приехать в нашу страну, рискует оказаться под угрозой.
Мы не хотим, чтобы белорусские спортсмены отказывались от участия в соревнованиях. Хотим, чтобы они не олицетворяли режим диктатуры. Пусть они представляют всю страну, а не конкретного человека.
После вчерашнего инцидента мы поняли, что спусковой крючок нажат, за этим последуют санкции против Лукашенко и его режима. Все грани стёрлись — это касается не только белорусов, но и всех граждан, которые по воле случая могли оказаться на территории страны», — цитирует Герасименю Sport24.
- 24 мая 2021
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:52
-
19:49
-
19:46
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:55