Словацкая легенда: никто не ожидал победы над Россией. Кто скажет иначе, тот соврёт!

Легендарный чехословацкий хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Винцент Лукач поделился мнением о том, что Словакия может взять медаль на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии.



«Давайте по-честному: никто не ожидал от нас победы над Россией. Кто скажет иначе, тот соврёт. Наши ребята играли здорово и не позволили закрутить русскую карусель. Сборная России нервничала. Весь чемпионат мира даёт волшебные результаты, за последние 30 лет я такого не припомню. Это турнир молодых, без психологического стеснения, турнир проходит иначе. В сборные не приехали лучшие игроки, нам надо этим воспользоваться. Только история рассудит, кто станет чемпионом, а кто возьмёт медали, и никто не спросит про обстоятельства. У нас есть шанс играть за медаль, но я бы назвал это не чемпионатом мира, а турниром молодёжи», — цитирует Лукача издание RTVS.



Напомним, сборная Словакии обыграла команду России со счётом 3:1 и вышла на первое место в турнирной таблице группы А на чемпионате мира.