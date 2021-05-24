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Голкипер сборной США Столарз больше не сыграет на ЧМ из-за травмы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Голкипер сборной США Столарз больше не сыграет на ЧМ из-за травмы
Никита Паглазов
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Голкипер сборной США Энтони Столарз больше не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига).

Как сообщает официальный сайт Американской федерации хоккея, Столарз пропустит оставшуюся часть турнира из-за травмы нижней части тела, полученной во время вчерашнего матча со сборной Канады (5:1). Он начал матч в стартовом составе и отразил два удара за 4:58 времени до травмы. Столарз вернётся в США для дальнейшего обследования.

В сборной травмированного голкипера заменит 18-летний Дрю Коммессо, выступающий в NCAA за университет Бостона.

Календарь ЧМ-2021

Напомним, перед победой над Канадой сборная США уступила в матче первого тура команде Финляндии со счётом 1:2. Американцы набрали три очка и занимают пятое место в группе В. Следующий матч США проведёт завтра, 25 мая, с командой Казахстана. Встреча начнётся в 16:15 мск.

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