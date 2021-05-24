Голкипер сборной США Столарз больше не сыграет на ЧМ из-за травмы

Голкипер сборной США Энтони Столарз больше не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига).



Как сообщает официальный сайт Американской федерации хоккея, Столарз пропустит оставшуюся часть турнира из-за травмы нижней части тела, полученной во время вчерашнего матча со сборной Канады (5:1). Он начал матч в стартовом составе и отразил два удара за 4:58 времени до травмы. Столарз вернётся в США для дальнейшего обследования.



В сборной травмированного голкипера заменит 18-летний Дрю Коммессо, выступающий в NCAA за университет Бостона.

Напомним, перед победой над Канадой сборная США уступила в матче первого тура команде Финляндии со счётом 1:2. Американцы набрали три очка и занимают пятое место в группе В. Следующий матч США проведёт завтра, 25 мая, с командой Казахстана. Встреча начнётся в 16:15 мск.