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Лопачук — о поражении от Чехии: смешанные чувства, победа была рядом

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Лопачук — о поражении от Чехии: смешанные чувства, победа была рядом
Егор Литавор
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Нападающий сборной Беларуси Станислав Лопачук подвёл итоги встречи с командой Чехии (2:3, ОТ).

«Хорошая игра. Мы терпели, выполняли тренерскую установку. Забили нужные голы. Воспользовались своими шансами. Что важно, два матча подряд нам удаётся строго играть, терпеть.

Моменты были в овертайме, ещё до моментов чехов. Могли игру заканчивать. С другой стороны, во время основного времени пришлось отыгрываться. Смешанные чувства, победа была рядом. В любом случае результат для нас хороший. Самое главное, что после вчерашней игры мы забыли её. Сегодня новый день, новая игра. Показали, что вчерашний результат – не случайность.

Как не упустить настрой перед британцами? Нужно выходить на каждую смену и стараться выигрывать борьбу, правильно играть без шайбы. Не надо думать, важная игра или не важная. Каждый матч – это новый день. Есть каждый микроэпизод, который нужно отыгрывать от и до», — приводит слова Лопачука корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Следующий матч на турнире сборная Беларуси сыграет в среду, 26 мая, против команды Великобритании. Начало встречи – в 20:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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