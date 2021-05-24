Лопачук — о поражении от Чехии: смешанные чувства, победа была рядом

Нападающий сборной Беларуси Станислав Лопачук подвёл итоги встречи с командой Чехии (2:3, ОТ).



«Хорошая игра. Мы терпели, выполняли тренерскую установку. Забили нужные голы. Воспользовались своими шансами. Что важно, два матча подряд нам удаётся строго играть, терпеть.



Моменты были в овертайме, ещё до моментов чехов. Могли игру заканчивать. С другой стороны, во время основного времени пришлось отыгрываться. Смешанные чувства, победа была рядом. В любом случае результат для нас хороший. Самое главное, что после вчерашней игры мы забыли её. Сегодня новый день, новая игра. Показали, что вчерашний результат – не случайность.



Как не упустить настрой перед британцами? Нужно выходить на каждую смену и стараться выигрывать борьбу, правильно играть без шайбы. Не надо думать, важная игра или не важная. Каждый матч – это новый день. Есть каждый микроэпизод, который нужно отыгрывать от и до», — приводит слова Лопачука корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



Следующий матч на турнире сборная Беларуси сыграет в среду, 26 мая, против команды Великобритании. Начало встречи – в 20:15 мск.