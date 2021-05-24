Захаров: что было с Принсом? Его от кондиционера свело — лучше их не включать

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвёл итоги матча против команды Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:3, ОТ).
«Сложная игра. Чехи – мастеровитые, там есть игроки НХЛ и КХЛ. Но мы выполняли свой план неплохо. Где-то неправильно играли, но с большего мы выполнили план на игру. Ребятами я доволен, все отлично сыграли. Ни к одному хоккеисту нет претензий.
К судейству претензий нет. Удаления у нас не нужные. Будем работать.
Сложно было восстановиться. Победили шведов, такой спарринг. Вся элита хоккея. Могли выиграть в овертайме. Не дожали. Пропустили нелепый гол.
С топовыми командами мы взяли 4 очка, это очень здорово. Действия белорусских североамериканцев? Я думаю, они наберут форму. Они стараются, создают моменту. Сложные игры, здесь нет простых матчей.
Матч с Великобританией – номер один. Нам будет очень тяжело. У нас не работает большинство, не работает 5 на 3. Не можем наиграть новые сочетания, у нас нет клубных связок.
Колосов? Вратари показали, что они нас выручают и прилично. Белорусским вратарям надо давать играть. Если хотим радовать болельщиков на ЧМ и ОИ – надо давать играть им в КХЛ. Колосов один из немногих, кто показал неплохую игру. С ним надо работать, тренировать. Как я вижу, с ним особо не работают.
Что было с Принсом? Принса от кондиционера свело. Нельзя кондиционер включать, меня самого свело в первую ночь! Всё, посмотрели – действительно кондиционер. Разобрались», — приводит слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 24 мая 2021
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