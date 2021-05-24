Ерёменко: хоккеисты Беларуси бились, играли друг за друга в матче с Чехией, могли победить
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Защитник сборной Беларуси Владислав Ерёменко подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Чехии. Встреча закончилась победой чехов со счётом 3:2 ОТ.
«Хорошая игра для нас. Все бились, блокировали броски, старились. В моментах с пропущенными голами недоработали. Все бились, играли друг за друга. Добыли одно очко. Могли побеждать в овертайме, но не повезло.
Мой гол? Сделал перепас партнёру, отдал под синюю нападающему, Стас меня здорово нашёл. Сделал паузу, игрок соперника пролетел мимо, я бросил.
Два дня подряд играем? На самом деле мы хорошо готовы физически. Полтора месяца было много тренировок.
Все работали. Для нас это не проблема – выйти второй день подряд и сыграть игру», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Новость по темеЧехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира
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