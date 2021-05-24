Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ерёменко: хоккеисты Беларуси бились, играли друг за друга в матче с Чехией, могли победить

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ерёменко: хоккеисты Беларуси бились, играли друг за друга в матче с Чехией, могли победить
Егор Литавор
Комментарии

Защитник сборной Беларуси Владислав Ерёменко подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Чехии. Встреча закончилась победой чехов со счётом 3:2 ОТ.

«Хорошая игра для нас. Все бились, блокировали броски, старились. В моментах с пропущенными голами недоработали. Все бились, играли друг за друга. Добыли одно очко. Могли побеждать в овертайме, но не повезло.

Мой гол? Сделал перепас партнёру, отдал под синюю нападающему, Стас меня здорово нашёл. Сделал паузу, игрок соперника пролетел мимо, я бросил.

Два дня подряд играем? На самом деле мы хорошо готовы физически. Полтора месяца было много тренировок.

Все работали. Для нас это не проблема – выйти второй день подряд и сыграть игру», — передаёт слова Ерёменко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Новость по теме
Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021