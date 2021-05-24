Главный тренер сборной Беларуси сообщил, какую травму получил защитник Лисовец

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров на пресс-конференции после матча с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:3, ОТ) сообщил о том, какое повреждение получил защитник Евгений Лисовец.
«У Лисовца — сотрясение», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Защитник получил травму в матче со Швецией (1:0), отыграв 2 минуты 29 секунд.
Напомним, после трёх туров сборная Беларуси набрала 4 очка и занимает четвёртое место в группе В. В первом туре белорусы уступили команде Словакии со счётом 2:5, а во втором матче оказались сильнее сборной Швеции.
Следующий матч Беларусь проведёт в среду, 26 мая, с командой Великобритании. Матч состоится в «Олимпийском спортивном центре» и начнётся в 20:15 по московскому времени.
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