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Главный тренер сборной Беларуси сообщил, какую травму получил защитник Лисовец

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Беларуси сообщил, какую травму получил защитник Лисовец
Егор Литавор
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров на пресс-конференции после матча с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (2:3, ОТ) сообщил о том, какое повреждение получил защитник Евгений Лисовец.

«У Лисовца — сотрясение», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Защитник получил травму в матче со Швецией (1:0), отыграв 2 минуты 29 секунд.

Напомним, после трёх туров сборная Беларуси набрала 4 очка и занимает четвёртое место в группе В. В первом туре белорусы уступили команде Словакии со счётом 2:5, а во втором матче оказались сильнее сборной Швеции.

Следующий матч Беларусь проведёт в среду, 26 мая, с командой Великобритании. Матч состоится в «Олимпийском спортивном центре» и начнётся в 20:15 по московскому времени.

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