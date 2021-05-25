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Малкин открыл счёт в матче с «Айлендерс», отметившись первым голом в текущем Кубке Стэнли

Малкин открыл счёт в матче с «Айлендерс», отметившись первым голом в текущем Кубке Стэнли
Вячеслав Моренко
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, хозяева ведут в счёте – 1:0. В серии ничья – 2-2.

На 9-й минуте встречи российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счёт в этом матче, реализовав численное преимущество своей команды. Результативные передачи на свой счёт записали Крис Летанг и Брайан Раст.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

Как отмечается в «Твиттере» Sportsnet Stats, Малкин прервал свою 9-матчевую безголевую серию в Кубке Стэнли.

Таким образом, 34-летний российский хоккеист, который проводит свой третий матч в нынешнем плей-офф НХЛ сезона-2020/2021, отметился своей первой заброшенной шайбой на этой стадии турнира. Ранее на его счету были лишь две голевые передачи при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафного времени.

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