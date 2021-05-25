Прайс в феноменальном прыжке спас ворота «Монреаля» в матче с «Торонто»

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, счёт в матче не открыт – 0:0. В серии ничья – 1-1.
На 10-й минуте встречи 33-летний канадский голкипер «Монреаля» Кэри Прайс совершил фантастический сейв после броска форварда «Торонто» Джейсона Спеццы с убойной позиции и не позволил ему открыть счёт в матче.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
Напомним, что Прайс является одним из самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ, его зарплата составляет $ 10,5 млн за сезон.
В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Прайс сыграл 25 матчей за «Монреаль» и оформил в них один шат-аут.
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