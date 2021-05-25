Нюландер повторил достижение Могильного, установленное в 2003 году

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 1:0. В серии ничья – 1-1.
На 8-й минуте 2-го периода счёт в матче открыл 25-летний шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер, ему ассистировал Александр Керфут.
Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, Нюландер повторил достижение легендарного российского хоккеиста Александра Могильного, установленное в 2003 году в серии с «Филадельфией Флайерз». Шведскому нападающему удалось отметиться заброшенными шайбами в каждой из трёх первых игр раунда плей-офф.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Нюландер провёл 51 матч за «Торонто», в которых набрал 42 (17+25) очка при показателе полезности «+10».
- 25 мая 2021
-
03:37
-
03:18
-
02:57
-
02:45
-
02:34
-
00:46
-
00:25
- 24 мая 2021
-
23:29
-
23:18
-
23:18
-
23:06
-
23:06
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:52
-
19:49
-
19:46
-
19:44
-
19:38
-
19:35