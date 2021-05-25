Нюландер повторил достижение Могильного, установленное в 2003 году

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 1:0. В серии ничья – 1-1.

На 8-й минуте 2-го периода счёт в матче открыл 25-летний шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер, ему ассистировал Александр Керфут.

Как сообщается в «Твиттере» Sportsnet Stats, Нюландер повторил достижение легендарного российского хоккеиста Александра Могильного, установленное в 2003 году в серии с «Филадельфией Флайерз». Шведскому нападающему удалось отметиться заброшенными шайбами в каждой из трёх первых игр раунда плей-офф.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Нюландер провёл 51 матч за «Торонто», в которых набрал 42 (17+25) очка при показателе полезности «+10».