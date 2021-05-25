«Флорида» победила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф

В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Мэйсон Марчмент, Патрик Хёрнквист и Фрэнк Ватрано.

За «Лайтнинг» единственный гол забил Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 37 бросков, нападающий Никита Кучеров за 18.37 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Михаил Сергачёв за 21.14 заработал показатель полезности «-1».

Эта победа помогла «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 2:3. Следующий матч пройдёт 26 мая.

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии.