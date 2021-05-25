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«Флорида» победила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф

«Флорида» победила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» дома обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Мэйсон Марчмент, Патрик Хёрнквист и Фрэнк Ватрано.

За «Лайтнинг» единственный гол забил Росс Колтон. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 34 сейва из 37 бросков, нападающий Никита Кучеров за 18.37 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Защитник Михаил Сергачёв за 21.14 заработал показатель полезности «-1».

Эта победа помогла «Флориде» сократить отставание в серии до счёта 2:3. Следующий матч пройдёт 26 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
25 мая 2021, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Колтон (Коулман, Макдона) – 00:53' (5x5)   1:1 Уигар (Юбердо, Беннетт) – 26:19' (5x5)   2:1 Марчмент (Барков, Уигар) – 36:55' (5x5)   3:1 Хёрнквист (Барков, Юбердо) – 40:35' (5x4)   4:1 Ватрано (Хёрнквист) – 59:45' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии.

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