Капризов забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ

Российский форвард Кирилл Капризов забросил свою первую в карьере шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В настоящее время проходит пятый матч серии между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Первый гол в матче забил игрок «Вегаса» Марк Стоун, менее чем через минуту счёт сравнял Кирилл Капризов, а через 3 минуты Зак Паризе вывел «Миннесоту» вперёд.

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На момент написания новости (концовка первого периода) «Уайлд» ведут со счётом 3:1. В настоящее время «Вегас» ведёт в серии со счётом 3:1.

Ранее в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» дома обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1 и сократила отставание в серии со счётом 2:3. Также в пятом матче плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2, несмотря на шайбу Евгения Малкина.