Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» с 3 победами в первых матчах плей-офф

«Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 48 бросков и был признан второй звездой встречи. Также 25-летний россиянин стал первым вратарём в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.

В составе победителей матча заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. За «Питтсбург» голы забили Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин за 24.32 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Эта победа вывела «Айлендерс» вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.