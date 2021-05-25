Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс» с 3 победами в первых матчах плей-офф
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«Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграли в овертайме «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:2.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 48 бросков и был признан второй звездой встречи. Также 25-летний россиянин стал первым вратарём в истории клуба с тремя победами в первых матчах плей-офф.
В составе победителей матча заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Джордан Эберле и Джош Бейли. За «Питтсбург» голы забили Евгений Малкин и Брайан Раст. Малкин за 24.32 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Эта победа вывела «Айлендерс» вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.
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