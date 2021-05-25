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«Миннесота» обыграла «Вегас» и сократила отставание в серии, шайба на счету Капризова

«Миннесота» обыграла «Вегас» и сократила отставание в серии, шайба на счету Капризова
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Зак Паризе, Джордан Гринвей и Нико Штурм. Для российского форварда эта шайба стала первой в плей-офф Кубка Стэнли. Капризов за 15.03 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Вегас» голы забили Марк Стоун и Алек Мартинес.

Эта победа помогла «Миннесоте» сократить отставание в серии до счёта 2:3, следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
25 мая 2021, вторник. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стоун (Так, Холден) – 08:14' (5x5)   1:1 Капризов (Цуккарелло) – 09:06' (5x5)   1:2 Паризе (Бродин, Дамба) – 11:59' (5x5)   1:3 Гринвей (Эддисон) – 16:34' (5x5)   2:3 Мартинес (Пьетранджело, Стивенсон) – 29:43' (5x4)   2:4 Штурм – 59:21' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» дома обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1 и сократила отставание в серии со счётом 2:3. Также в пятом матче плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2, несмотря на шайбу Евгения Малкина.

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