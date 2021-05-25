«Миннесота» обыграла «Вегас» и сократила отставание в серии, шайба на счету Капризова

В пятом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Зак Паризе, Джордан Гринвей и Нико Штурм. Для российского форварда эта шайба стала первой в плей-офф Кубка Стэнли. Капризов за 15.03 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Вегас» голы забили Марк Стоун и Алек Мартинес.

Эта победа помогла «Миннесоте» сократить отставание в серии до счёта 2:3, следующий матч с участием этих команд пройдёт 26 мая.

Ранее в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» дома обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1 и сократила отставание в серии со счётом 2:3. Также в пятом матче плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2, несмотря на шайбу Евгения Малкина.