«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

В четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.



Таким образом, «Виннипег» выиграл серию со счётом 4-0. Соперником по четвертьфиналу для «Виннипега» станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».



Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» и вышел вперёд в серии — 2-1, «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз» (счёт в серии — 3-2), «Флорида Пантерз» сократила отставание в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3), а «Вегас Голден Найтс» уступил «Миннесоте Уайлд» (счёт в серии — 3-2).