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«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ
Александр Кожевников
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В четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.

Таким образом, «Виннипег» выиграл серию со счётом 4-0. Соперником по четвертьфиналу для «Виннипега» станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».

Ранее в рамках игрового дня «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Монреаль Канадиенс» и вышел вперёд в серии — 2-1, «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз» (счёт в серии — 3-2), «Флорида Пантерз» сократила отставание в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3), а «Вегас Голден Найтс» уступил «Миннесоте Уайлд» (счёт в серии — 3-2).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
25 мая 2021, вторник. 04:45 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шайфли (Моррисси, Уилер) – 06:16' (5x4)   1:1 Макдэвид (Драйзайтль, Пульюярви) – 07:33' (5x5)   2:1 Эпплтон (Моррисси, Лаури) – 15:56' (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Кассиан, Ларссон) – 23:44' (5x5)   2:3 Чиассон (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 36:37' (5x4)   3:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 46:01' (5x5)   4:3 Коннор (Пионк) – 106:52' (5x5)
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