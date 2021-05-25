Бэрри — о вылете «Эдмонтона»: тяжело смотреть, как ещё один год проходит мимо

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Тайсон Бэрри прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Кубка Стэнли. «Эдмонтон» потерпел поражение в серии с «Монреаль Канадиенс» (0-4).

«Бывает не так много шансов выиграть турнир. Тяжело смотреть, как ещё один год проходит мимо», — приводит слова Бэрри журналист Грег Вышински.

В четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.

Таким образом, «Виннипег» выиграл серию со счётом 4-0. Соперником по четвертьфиналу для «Виннипега» станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».