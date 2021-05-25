Алексей Житник: не могу назвать поражения Канады совсем сенсационными

Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник поделился мнением о причинах неудачного выступления сборной Канады на чемпионате мира в Риге (Латвия). Канадцы уже потерпели три поражения на старте.
«Чемпионат мира в Латвии получается уникальным — лихорадит не только канадцев, но и шведов с чехами. Если говорить о качестве составов, то не могу назвать поражения Канады совсем сенсационными — в сезон пандемии за океан не полетела ни одна канадская звезда НХЛ. С этой точки зрения неудачи Швеции и Чехии вызывают не меньше вопросов — у них-то составы поприличнее.
Сборная Канады собрана из игроков НХЛ? Да, но игроки НХЛ всё-таки бывают разными, особенно в эпоху потолка зарплат, когда основные средства идут на звёзд и нужно доукомплектоваться хоккеистами не дорогими, на эпизодические роли.
Посмотрел состав Канады — там скромные ребята, из третьих-четвёртых звеньев клубов-аутсайдеров НХЛ. Они не делают результат в лиге, их задача — дать отдохнуть звездам, выйти на короткие смены, потолкаться, сохранить результат, не пропустить. Плюс в команде очень средняя вратарская линия. Как итог — три поражения», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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