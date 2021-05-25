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Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля
Антон Мозговой
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Мэр Риги (Латвия) Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Беларуси. Накануне по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Беларуси был заменен на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ», — написал Стакис в своём «твиттере».

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