Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

Мэр Риги (Латвия) Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Беларуси. Накануне по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Беларуси был заменен на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ», — написал Стакис в своём «твиттере».