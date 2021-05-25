Уилер – о блоке пахом: у меня трое детей, больше я не планировал, какая, к чёрту, разница?

Форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал впечатляющий блок, который он совершил в четвёртом матче серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ). Уилер во время матча заблокировал бросок защитника «нефтяников» Криса Расселла, отбив шайбу пахом.
«У меня трое детей, больше не планировал, какая, к чёрту, разница?» — сказал после матча Уилер.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
В четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Шайфли (2), Мэйсон Эпплтон и Кайл Коннор. За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон.
Таким образом, «Виннипег» выиграл серию со счётом 4-0. Соперником «Виннипега» по четвертьфиналу станет победитель серии «Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс».
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