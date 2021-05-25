«Это преступление». В Госдуме отреагировали на снятие флага федерации хоккея в Риге

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с флагом Беларуси в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Накануне, 24 мая, власти Риги заменили флаг на красно-белую оппозиционную символику. Международная федерация хоккея (ИИХФ) потребовала вернуть флаг Беларуси на место, но мэрия Риги в итоге убрала с площади символику ИИХФ.

«Ассоциированным членом международной федерации хоккея является Беларусь, она признана всем мировым сообществом – со своим гербом, флагом и гимном. Фазель правильно написал письмо, к нему поступило сообщение от страны, что флаг был снят незаконно. Требование Фазеля справедливо и законно.

Мэр Риги брал на себя обязательства перед федерацией хоккея по соблюдению всех требований по проведению чемпионата мира. И ввязываться в политику, в которую ввязываться мэр Риги и правительство Латвии – это преступление.

Втянули в авантюру в то, что забрали у Беларуси чемпионат мира – вот плоды этого. Не надо спортсменам ввязываться в политические интриги», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.