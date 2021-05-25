Фазель — о скандале с флагом Беларуси: мэр Риги делает это в личных политических целях

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал скандал со снятием флага Беларуси в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Ранее мэр Риги Мартинс Стакис распорядился заменить флаг Беларуси на оппозиционную красно-белую символику. Позднее ИИХФ потребовала вернуть флаг Беларуси на площадь, где находятся флаги других стран-участниц турнира. Но власти Риги в итоге убрали флаг ИИХФ. Стакис пояснил, что не будет размещать символику режима президента Беларуси Александра Лукашенко в столице Латвии.

«Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Это неприемлемо. Мэр Риги делает всё это в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», — цитирует Фазеля РИА «Новости».