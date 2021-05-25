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Фазель — о скандале с флагом Беларуси: мэр Риги делает это в личных политических целях

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о скандале с флагом Беларуси: мэр Риги делает это в личных политических целях
Антон Мозговой
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал скандал со снятием флага Беларуси в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Ранее мэр Риги Мартинс Стакис распорядился заменить флаг Беларуси на оппозиционную красно-белую символику. Позднее ИИХФ потребовала вернуть флаг Беларуси на площадь, где находятся флаги других стран-участниц турнира. Но власти Риги в итоге убрали флаг ИИХФ. Стакис пояснил, что не будет размещать символику режима президента Беларуси Александра Лукашенко в столице Латвии.

«Мы не можем принять и согласиться с действиями Риги. Это неприемлемо. Мэр Риги делает всё это в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

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