Прошкин: канадцы не обратят внимания на невыход из группы. Это мы голову пеплом посыпаем

Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин поделился мнением о неудачном выступлении канадцев на чемпионате мира в Риге (Латвия). Сборная Канады стартовала с трёх поражений.

«Сложно сказать, в чём проблема и причина провального выступления сборной Канады. Наверное, так получилось, что из-за пандемии собрали не ту команду, которую хотели. Сейчас у них есть те игроки, которые смогли поехать.

Да, они проиграли три матча, но мы же знаем канадцев: они набирают форму по ходу чемпионата, поэтому могут попасть в плей-офф и с четвёртого места, а в играх на вылет победить любого соперника. Пока рано списывать их со счетов.

Если посмотреть, то весь чемпионат получается очень непонятным: казахи впервые выиграли у финнов, датчане победили шведов, белорусы тоже у них выиграли. Сейчас все друг друга обыгрывают. Невыход канадцев, конечно, станет главной сенсацией чемпионатов мира, но, думаю, сами канадцы не будут сильно обращать на это внимание. Сейчас такой год, пандемия. Не получилось в этом году — соберут сильную команду на следующий чемпионат мира. Это мы голову пеплом посыпаем, если наша сборная куда-то не выходит, у них такого нет.

Ситуация с флагом Беларуси — это чистая политика, которую ведут очень давно. Та же Прибалтика настроена и против России, и против Беларуси, поэтому не вижу в этом ничего удивительного. Тут даже говорить нечего: такие ситуации вообще не должны быть связаны со спортом», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.