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Депутат Госдумы РФ: Латвия – бедная страна, никому не нужная. Ведут себя, как попрошайки

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Депутат Госдумы РФ: Латвия – бедная страна, никому не нужная. Ведут себя, как попрошайки
Максим Пахомов
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал скандальную ситуацию с флагом Беларуси в Риге (Латвия), где проходит чемпионат мира. Накануне, 24 мая, власти Риги заменили флаг на красно-белую оппозиционную символику.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) потребовала вернуть флаг Беларуси на место, но мэрия Риги в итоге убрала с площади символику ИИХФ.

«Из-за снятия российского, белорусского флагов и флага федерации хоккея в Риге мы можем поменять такую мирную индустрию, как спорт. Спорт создан, чтобы страны объединялись, мирились и дружили. На Олимпе войны прекращались, а у нас спортивные арены – арены для политических баталий. Такого быть не должно.

Если у руководителей Латвии и Риги хватит ума, то они извинятся перед Россией, Беларусью и международной федерацией хоккея. Они должны обязательно попросить прощения и сказать, что это ошибка. Если этого не будет сделано, то это значит одно: это авантюра и провокация с целью заработать.

Латвия — маленькая и бедная страна, она никому не нужна: ни Евросоюзу, ни НАТО. И они ругаются со всеми соседями. Могли бы быть хорошими соседями с Беларусью, но нет. Они это делают, чтобы на них обратили внимание партнёры по Северо-атлантическому блоку. Ведут себя, как попрошайки! Но это всё не имеет никакого отношения к спорту», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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