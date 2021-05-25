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«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Вашингтон» не отпустил Самсонова в сборную России на ЧМ-2021
Антон Мозговой
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов не поможет сборной России на чемпионате мира. Руководство «Вашингтона» не отпустило вратаря в Ригу (Латвия).

«Вашингтон» не отпускает Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в «Кэпиталс», — сообщила пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Ранее завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

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