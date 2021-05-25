Обнародован текст письма Фазеля мэру Риги после скандала с флагом Беларуси

Мэр Риги (Латвия) Мартиньш Стакис опубликовал письмо, которое ему написал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Глава ИИХФ отреагировал на тот факт, что Стакис заменил флаг Беларуси на красно-белую символику оппозиции.

«С большим удивлением мы узнали о том, что вы сегодня сделали с флагом ФХРБ, члена ИИХФ. Вы публично сняли флаг с различных точек в Риге и сделали открытое заявление в соцсетях, что этот флаг символизируем режим, осуществляющий государственный терроризм, и что он не должен находиться в Риге.

Мы просим вас срочно снять флаги ИИХФ, а также флаг чемпионата мира, на котором есть название ИИХФ, с того места. Согласно уставу ИИХФ, мы являемся аполитической спортивной организацией и требуем убрать любую связь ИИХФ с политическими заявлениями, которые вы сделали, заменив флаг члена нашей организации. Пожалуйста, подтвердите как можно скорее, что рядом с флагом, который не представляет государство Беларусь или члена ИИХФ — ФХРБ, больше нет названия, логотипа и символики ИИХФ и чемпионата мира.

Конечно, вы можете снова повесить флаг Беларуси, чтобы показать 16 участвующих в турнире наций, как было в начале чемпионата мира», — говорится в письме.