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Обнародован текст письма Фазеля мэру Риги после скандала с флагом Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Обнародован текст письма Фазеля мэру Риги после скандала с флагом Беларуси
Антон Мозговой
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Мэр Риги (Латвия) Мартиньш Стакис опубликовал письмо, которое ему написал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Глава ИИХФ отреагировал на тот факт, что Стакис заменил флаг Беларуси на красно-белую символику оппозиции.

«С большим удивлением мы узнали о том, что вы сегодня сделали с флагом ФХРБ, члена ИИХФ. Вы публично сняли флаг с различных точек в Риге и сделали открытое заявление в соцсетях, что этот флаг символизируем режим, осуществляющий государственный терроризм, и что он не должен находиться в Риге.

Мы просим вас срочно снять флаги ИИХФ, а также флаг чемпионата мира, на котором есть название ИИХФ, с того места. Согласно уставу ИИХФ, мы являемся аполитической спортивной организацией и требуем убрать любую связь ИИХФ с политическими заявлениями, которые вы сделали, заменив флаг члена нашей организации. Пожалуйста, подтвердите как можно скорее, что рядом с флагом, который не представляет государство Беларусь или члена ИИХФ — ФХРБ, больше нет названия, логотипа и символики ИИХФ и чемпионата мира.

Конечно, вы можете снова повесить флаг Беларуси, чтобы показать 16 участвующих в турнире наций, как было в начале чемпионата мира», — говорится в письме.

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