«Ак Барс» объявил о переходе форварда Коваленко

Пресс-служба «Ак Барса» назвала имя очередного новичка команды. Им стал 21-летний нападающий Николай Коваленко. Он принял квалификационное предложение казанцев и подписал контракт сроком до 30 апреля 2023 года.
Прошлый сезон Коваленко провёл в «Локомотиве». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 41 матче и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Гагарина форвард в девяти матчах отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».
Всего Коваленко принял участие в 156 матчах в КХЛ, набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+30».
В составе сборной России принял участие в молодёжном чемпионате мира — 2019, а также Шведских играх — 2021.
В минувшем сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Восточной конференции, но уступил «Авангарду».
- 25 мая 2021
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