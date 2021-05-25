«Ак Барс» объявил о переходе форварда Коваленко

Пресс-служба «Ак Барса» назвала имя очередного новичка команды. Им стал 21-летний нападающий Николай Коваленко. Он принял квалификационное предложение казанцев и подписал контракт сроком до 30 апреля 2023 года.

Прошлый сезон Коваленко провёл в «Локомотиве». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 41 матче и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Гагарина форвард в девяти матчах отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».

Всего Коваленко принял участие в 156 матчах в КХЛ, набрал 43 (21+22) очка при показателе полезности «+30».

В составе сборной России принял участие в молодёжном чемпионате мира — 2019, а также Шведских играх — 2021.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Восточной конференции, но уступил «Авангарду».