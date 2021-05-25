Вадим Шипачёв рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть на ЧМ-2021

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о травме. Из-за неё он не смог сыграть на чемпионате мира в Риге (Латвия).

«Состояние нормальное, грубо говоря, нужен покой, чтобы рука восстановилась. Сейчас пауза два месяца, скоро начну готовиться. Конечно, руку поменьше буду нагружать, а так всё нормально. Повреждение было получено в серии с «Северсталью». В сборной почувствовал болезненные ощущения, не мог играть на полную — и вот такое решение было принято.

Иногда включаю матчи ЧМ, всё равно больше времени сейчас провожу с детьми, гуляю с ними. Удивляют ли меня результаты турнира? Команды подравнялись, а некоторые, так сказать, вообще приехали не в очень составах. Швейцарцы хорошо играют, наши — тоже неплохо, но вчера не получилось. Думаю, дальше будет лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.