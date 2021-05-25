Президент «Ак Барса» прокомментировал уход Якубова с поста генменеджера клуба

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал уход Рафика Якубова из клуба. Ранее было объявлено, что Якубов покидает должность генерального менеджера. В следующем сезоне этот пост займёт Марат Валиуллин, который возглавлял селекционную службу.

«Ак Барс» и вся хоккейная система «Татнефти» благодарит Рафика Хабибулловича за его плодотворную и успешную работу. Благодаря его профессионализму в своих лигах стали чемпионами альметьевский «Нефтяник» и казанский «Ак Барс», это неоценимый вклад в развитие наших клубов.

Сегодня «Ак Барс» продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль «Татнефти» начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», — приводит слова Маганова пресс-служба «Ак Барса».