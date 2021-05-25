Президент «Ак Барса» прокомментировал уход Якубова с поста генменеджера клуба

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал уход Рафика Якубова из клуба. Ранее было объявлено, что Якубов покидает должность генерального менеджера. В следующем сезоне этот пост займёт Марат Валиуллин, который возглавлял селекционную службу.
«Ак Барс» и вся хоккейная система «Татнефти» благодарит Рафика Хабибулловича за его плодотворную и успешную работу. Благодаря его профессионализму в своих лигах стали чемпионами альметьевский «Нефтяник» и казанский «Ак Барс», это неоценимый вклад в развитие наших клубов.
Сегодня «Ак Барс» продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль «Татнефти» начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде», — приводит слова Маганова пресс-служба «Ак Барса».
- 25 мая 2021
-
14:53
-
14:45
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:09
-
13:43
-
13:36
-
13:20
-
13:19
-
12:57
-
12:52
-
12:43
-
12:32
-
12:27
-
12:27
-
11:46
-
11:23
-
11:06
-
10:48
-
10:37
-
10:13
-
10:03
-
09:48
-
09:30
-
08:36
-
08:28
-
08:25
-
07:27
-
07:00
-
06:16
-
05:57
-
05:45
-
04:45
-
03:37