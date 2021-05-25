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Шипачёв: доволен подписанием Войнова в «Динамо». Это мастер с большой буквы

Шипачёв: доволен подписанием Войнова в «Динамо». Это мастер с большой буквы
Сергей Емельянов
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал переход в команду защитника Вячеслава Войнова.

«С Вячеславом Войновым мы общаемся и дружим, и по поводу «Динамо» мы с ним разговаривали. Конечно, я доволен его подписанием. Слава — мастер с большой буквы. У него и катание, и бросок очень хорошие. Думаю, он поможет нам.

Обрадовался за Димку Кагарлицкого, что он подписался с «Ак Барсом». Здесь получилось так, что с «Динамо» он не смог договориться по каким-то причинам, в которые я не буду углубляться. А так, конечно, расстроен, что он ушёл из клуба. Мы с ним здорово играли и понимали друг друга с полуслова. Желаю ему удачи в Казани», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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