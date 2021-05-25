Пресс-секретарь Путина отреагировал на скандал с флагом Беларуси в Риге

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, прокомментировал скандал, который произошёл в Риге (Латвия). Мэр Риги заменил флаг Беларуси красно-белой символикой оппозиции. Флаг был размещён на площади, где находятся флаги всех команд-участниц турнира.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) попыталась добиться возвращения флага Беларуси на место, но после этого с площади уже исчезла символика организации.

«Мы с вами видели, что флаг Беларуси был заменён на флаг, который не является флагом Беларуси. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Отметим, что ранее власти Риги также заменили российский флаг. Вместо него они вывесили символику Олимпийского комитета России (ОКР), под которой выступают хоккеисты на турнире.