Генменеджер московского «Динамо» объяснил решение клуба отпустить Яшкина в НХЛ

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал уход из клуба форварда Дмитрия Яшкина. Москвичи отпустили его, чтобы он смог перейти в один из клубов НХЛ. Ранее сообщалось, что нападающий сможет вернуться в «Динамо», если ему не удастся трудоустроиться за океаном.
«В прошлом году, когда Яшкин подписывал контракт с «Динамо», у нас с ним была устная джентльменская договорённость, что в случае поступления предложения от клуба НХЛ мы его отпустим и дадим реализовать себя за океаном. Мы своё слово сдержали. Права на игрока в КХЛ остаются за нами», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В завершившемся сезоне Яшкин сыграл 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 60 (38+22) очков при показателе полезности «+25». В 10 встречах плей-офф чех забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «+2».
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