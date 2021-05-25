В московском «Динамо» объяснили, почему ещё не объявлен тренерский штаб главной команды
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с утверждением тренерского штаба команды.
«Сегодня прошёл совет директоров московского «Динамо», тренерский штаб сформирован на 95%, сейчас работаем по кандидатуре тренера вратарей», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«У нас достаточно кандидатов на эту должность, и Алексей Николаевич Кудашов хочет выбрать достойного, а не случайного человека, и прорабатывает каждую деталь», — добавил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.
В прошлом сезоне командой руководил Владимир Крикунов, но он покинул «Динамо». Его на посту главного тренера москвичей сменил бывший игрок команды Алексей Кудашов.
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