В московском «Динамо» объяснили, почему ещё не объявлен тренерский штаб главной команды

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ситуации с утверждением тренерского штаба команды.

«Сегодня прошёл совет директоров московского «Динамо», тренерский штаб сформирован на 95%, сейчас работаем по кандидатуре тренера вратарей», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«У нас достаточно кандидатов на эту должность, и Алексей Николаевич Кудашов хочет выбрать достойного, а не случайного человека, и прорабатывает каждую деталь», — добавил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

В прошлом сезоне командой руководил Владимир Крикунов, но он покинул «Динамо». Его на посту главного тренера москвичей сменил бывший игрок команды Алексей Кудашов.