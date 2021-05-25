Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что намерен завершить карьеру в «Вашингтоне», сообщает журналист Ян Оланд в «Твиттере».

«У нас ещё есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру. Я почти уверен, что мы что-то сделаем в ближайшее время. Я разговаривал с Тедом Леонсисом (владельцем клуба) и с генменеджером Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт после встречи», – цитирует Овечкина Ян Оланд.

Напомним, российский форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а с 2010-го является капитаном команды.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.

В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).