Латвийский депутат предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею

Латвийский депутат Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит «всех политзаключённых».

«У меня есть предложение: Латвия задерживает всех белорусских хоккеистов и выпускает их на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключённых белорусского террористического режима. С террористами нельзя бороться, предъявив им билеты и почту! Ответ должен быть громким и ощутимым!» — написал Бикше в «Фейсбуке».

По мнению Бикше, Европейский союз получил «удар по лицу», поэтому должен проявить больше смелости. А такие методы, как введение санкций и замена флагов, ничего не изменят, уверен он.

Напомним, ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В первом матче сборная Беларуси уступила словакам (2:5), а во втором выиграла у шведов (1:0).