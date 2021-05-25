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ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира

ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
Георгий Горностаев
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей.

«ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.

Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ».

Поэтому ИИХФ обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг ИИХФ с того же места, а также флаг чемпионата мира с названием ИИХФ. В соответствии с Уставом ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы ИИХФ была исключена из любой ассоциации с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путём изменения флага нашего члена.

ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит своё решение убрать флаг Беларуси с группы стран-участниц, выставленных в Риге», — написано в заявлении на официальном сайте ИИХФ.

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