Международная федерация хоккея (ИИХФ) выпустила заявление на официальном сайте, в котором выражает несогласие с действиями латвийских властей.
«ИИХФ не согласна с действиями, предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года для политического послания.
Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без их согласия с публичной демонстрации 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ».
Поэтому ИИХФ обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг ИИХФ с того же места, а также флаг чемпионата мира с названием ИИХФ. В соответствии с Уставом ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы ИИХФ была исключена из любой ассоциации с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путём изменения флага нашего члена.
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит своё решение убрать флаг Беларуси с группы стран-участниц, выставленных в Риге», — написано в заявлении на официальном сайте ИИХФ.
- 25 мая 2021
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