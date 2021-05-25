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Кузнецов: жду, что останусь в «Вашингтоне». Это долгий брак, бывают тяжёлые моменты

Кузнецов: жду, что останусь в «Вашингтоне». Это долгий брак, бывают тяжёлые моменты
Никита Паглазов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о том, хочет ли остаться в команде, будущем Александра Овечкина и планах на лето.

«Я хороший человек, не хочу жаловаться на что-либо. Если я не добился успеха на льду, мне нужно стать сильнее».

Хочу ли остаться в «Кэпиталз»? Конечно. Мне нравится эта команда и то, что я здесь. Эта организация и команда сделали для меня много хорошего. Это долгий брак. Трудности иногда бывают. Нужно пережить нелёгкие моменты.

Что касается Овечкина, то это тот игрок, который, по моему мнению, завершит карьеру в «Вашингтоне». Не вижу его в другой форме.

Отстранение от команды по дисциплинарным причинам? Это уже произошло, и, я думаю, нам не о чем беспокоиться.

Летние каникулы? Надеюсь, не заболею коронавирусом в третий раз», — приводит слова Кузнецова журналист Ян Оланд в «Твиттере».

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