Кузнецов: жду, что останусь в «Вашингтоне». Это долгий брак, бывают тяжёлые моменты

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о том, хочет ли остаться в команде, будущем Александра Овечкина и планах на лето.
«Я хороший человек, не хочу жаловаться на что-либо. Если я не добился успеха на льду, мне нужно стать сильнее».
Хочу ли остаться в «Кэпиталз»? Конечно. Мне нравится эта команда и то, что я здесь. Эта организация и команда сделали для меня много хорошего. Это долгий брак. Трудности иногда бывают. Нужно пережить нелёгкие моменты.
Что касается Овечкина, то это тот игрок, который, по моему мнению, завершит карьеру в «Вашингтоне». Не вижу его в другой форме.
Отстранение от команды по дисциплинарным причинам? Это уже произошло, и, я думаю, нам не о чем беспокоиться.
Летние каникулы? Надеюсь, не заболею коронавирусом в третий раз», — приводит слова Кузнецова журналист Ян Оланд в «Твиттере».
- 25 мая 2021
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