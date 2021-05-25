Овечкин — о травмах: это был тяжёлый год, несколько микротравм и серьёзная перед плей-офф
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал травмы по ходу текущего сезона.
«Это был тяжёлый год. Несколько микротравм и, очевидно, серьёзная травма ноги перед плей-офф», — цитирует Овечкина Ян Оланд.
Напомним, ранее Овечкин заявил о желании завершить карьеру в «Вашингтоне».
Российский форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а с 2010-го является капитаном команды.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).
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