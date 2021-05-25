Дания забила семь голов на ЧМ-2021, во всех шайбах принял участие Йенсен

Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).
На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.
Отметим, что сборная Дании забросила семь шайб на турнире. Во всех шайбах принял участие нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. В его активе — семь очков (4+3).
Сборная Дании, набрав пять очков, занимает четвёртое место в группе А после трёх сыгранных встреч. Следующую встречу датчане проведут завтра, 26 мая, с командой России. Матч начнётся в 16:15 по московскому времени.
- 25 мая 2021
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