Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания забила семь голов на ЧМ-2021, во всех шайбах принял участие Йенсен

Дания забила семь голов на ЧМ-2021, во всех шайбах принял участие Йенсен
Никита Паглазов
Комментарии

Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.

Отметим, что сборная Дании забросила семь шайб на турнире. Во всех шайбах принял участие нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен. В его активе — семь очков (4+3).

Календарь ЧМ-2021

Сборная Дании, набрав пять очков, занимает четвёртое место в группе А после трёх сыгранных встреч. Следующую встречу датчане проведут завтра, 26 мая, с командой России. Матч начнётся в 16:15 по московскому времени.

Сборную Беларуси предлагают взять в заложники на ЧМ! Они там вообще с ума сошли? LIVE Сборную Беларуси предлагают взять в заложники на ЧМ! Они там вообще с ума сошли? LIVE
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021