Латвийский депутат назвал показухой инцидент с заменой флагов на чемпионате мира

Латвийский депутат, бывший министр экономики Вячеслав Домбровский назвал инцидент с заменой флагов на чемпионате мира показухой.



«Устраивать показуху со снятием государственного флага Республики Беларусь было абсолютно лишним. Иначе как мальчишеством это назвать нельзя. Что дальше? Министры и мэры продолжат замену государственных флагов неугодных стран на те флаги, которые, по их мнению, являются «исторически правильными»? Российский флаг на какой заменят? На советский? А китайский флаг на какой поменяют? На нынешний тайваньский? И к чему это всё приведёт?» — цитирует Домбровского «Балтийская Волна».

Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.