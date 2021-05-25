НХЛ и МОК добились прогресса в переговорах по участию хоккеистов в Олимпиаде-2022

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков добились прогресса в отношении участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Как сообщает в «Твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, Международный олимпийский комитет обязался финансировать поездки, страховку и предоставить иные компенсации для игроков, что являлось серьёзным препятствием в прошлых переговорах.



Эта договорённость не будет носить статус юридической. Тем не менее остаются другие коммерческие вопросы, которые МОК необходимо будет решить совместно с НХЛ.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) на хоккейном турнире отсутствовали игроки НХЛ. Победу тогда одержала сборная России, обыгравшая в финале сборную Германии (4:3, ОТ).

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