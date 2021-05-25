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Эллер прокомментировал возможное продление контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Эллер прокомментировал возможное продление контракта Овечкина с «Вашингтоном»
Георгий Горностаев
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился мнением о возможном продлении контракта форварда Александра Овечкина с «Вашингтоном».

«Мы много не думали об этом. Все были бы очень удивлены, если бы Овечкин не вернулся. Мы не принимаем это как должное. Мы бы просто удивились, если бы он не вернулся», — сказал Эллер на пресс-конференции.

Напомним, ранее Овечкин заявил, что намерен завершить карьеру в «Кэпиталз».

Российский форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а с 2010-го является капитаном команды.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.

В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).

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