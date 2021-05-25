Плющев: должны быть санкции в отношении федерации хоккея Латвии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал своё мнение об инциденте с флагами на чемпионате мира в Латвии.



«Когда решили, что чемпионат будет проводиться в Латвии, многие, в том числе и я, говорили, что это не самое лучшее решение. Это касается и организации, и того, что там по улицам шагают недобитые с коричневыми повязками. Что здесь говорить? Они хотят превратить чемпионат мира в шоу — это у них получится. Надеюсь, там есть здравомыслящие люди, которые могут этот вопрос разрешить. У них там выборы какие-то скоро — начинают самопиариться.



Думаю, санкции могут быть в отношении Федерации хоккея Латвии после турнира. А сборная их здесь при чём? Их собрали — они играют, хоккеисты же не исполнители. Сборная Латвии — такие же игроки, как и в остальных командах. А в отношении латвийской федерации должен быть поставлен вопрос. Нельзя использовать чемпионат мира для решения мелкополитических моментов», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.