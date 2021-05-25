Губерниев: сборной России нужно выиграть ЧМ и положить конец всем разговорам про флаги

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о замене флагов России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.
«Вообще я сторонник, что нужно выиграть этот чемпионат мира и положить конец всем этим разговорам про флаги. Единственный наш шанс доказать свою правоту и силу — игра. Провокации будут продолжаться, решение стран, с которыми у нас сложно, тоже будут продолжаться. Со словаками не вышло. Как я всегда говорю: нужно заниматься собственной страной.
Латвия во многих вопросах не идёт навстречу. У нас сейчас очень сложная история отношений с Европой, а поскольку мы в один день это всё не наладим, у нас задача — победа на чемпионате мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
- 25 мая 2021
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:37
-
18:26
-
18:17
-
18:00
-
17:32
-
17:23
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:44
-
16:39
-
16:17
-
15:42
-
15:37
-
15:31
-
15:22