Губерниев: сборной России нужно выиграть ЧМ и положить конец всем разговорам про флаги

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о замене флагов России и Беларуси на чемпионате мира в Латвии.

«Вообще я сторонник, что нужно выиграть этот чемпионат мира и положить конец всем этим разговорам про флаги. Единственный наш шанс доказать свою правоту и силу — игра. Провокации будут продолжаться, решение стран, с которыми у нас сложно, тоже будут продолжаться. Со словаками не вышло. Как я всегда говорю: нужно заниматься собственной страной.



Латвия во многих вопросах не идёт навстречу. У нас сейчас очень сложная история отношений с Европой, а поскольку мы в один день это всё не наладим, у нас задача — победа на чемпионате мира», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, власти Риги убрали флаги России и Беларуси, которые находились в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира.



Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.



Теперь вместо государственной символики Беларуси на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.