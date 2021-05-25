Тренер «Ак Барса» Зубов покинул штаб команды из-за истечения срока контракта

Тренер Павел Зубов покидает штаб казанского «Ак Барса» в связи с истечением срока действия контракта.
«Тренер Павел Зубов покидает «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта. Благодарим Павла Владимировича за работу и желаем удачи в дальнейшем!» — сообщает официальный твиттер-аккаунт «Ак Барса».
Специалист работал с казанским клубом с 2019 года. За это время «Ак Барс» стал обладателем серебряных (сезон-2019/2020) и бронзовых (сезон-2020/2021) медалей чемпионата России.
Напомним, действующим главным тренером казанцев является Дмитрий Квартальнов. Ранее стало известно о том, что пост генерального менеджера клуба покинул Рафик Якубов. Стороны договорились о прекращении сотрудничества. В новом сезоне вакантную должность займёт Марат Валиуллин. Ранее он руководил селекционной службой казанцев.
- 25 мая 2021
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