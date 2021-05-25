Нильсон: соперники больше, быстрее, мощнее нас, но надо отдать должное британскому духу

Тренер сборной Великобритании Кори Нильсон поделился мнением о выступлении британцев на чемпионате мира.
«Мы продолжаем расти как команда. Мы приехали на чемпионат мира, ни проведя ни одного матча в сезоне как сборная. Это был невероятный вызов, но мы быстро проделали долгий путь, выступая против команд топ-уровня. Соперники немного больше, быстрее и мощнее нас, играют в гораздо более сильных лигах. Надо отдать должное британскому духу и тому, как наши ребята выходят на лёд и защищаются так яростно, как только могут, и в то же время создают моменты в атаке. Мы растём с каждым матчем. Разочарованы, что не смогли взять два очка, но мы продолжаем давать себе шанс на очки и победы.
Завтра матч с Беларусью? Это хорошо, но тяжело, два матча подряд физически выматывают ребят. Много работы для тренеров, перед ребятами стоит вызов восстановиться и набраться сил. Но сейчас иначе, чем на прошлом ЧМ, тогда мы проиграли Дании 0:9 и немного упали духом. Сейчас все на позитиве, доверяют тренерам. Это вызов, но все команды играют по два дня подряд. С Беларусью надо быть физически вовлечёнными в игру, это очень габаритный и сильный соперник, в составе которого есть качественные игроки», — передаёт слова Нильсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 мая 2021
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