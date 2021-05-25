Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оши: хочу провести остаток карьеры и уйти на пенсию в Вашингтоне

Оши: хочу провести остаток карьеры и уйти на пенсию в Вашингтоне
Георгий Горностаев
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что хочет провести остаток карьеры в «Кэпиталз».

«Я подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном», потому что именно здесь хочу провести остаток своей карьеры и уйти на пенсию. С тех пор как я пришёл в «Вашингтон», говорил каждый день, что это будет последняя команда, за которую когда-либо буду играть. Думаю, что проделал достойную работу. Я не чувствую, что перестаю прогрессировать.

Вашингтон — это то место, где я хочу быть со своими друзьями, семьёй, здесь мои дети растут в школах, здесь я люблю играть в хоккей», — цитирует Оши Nova Caps Fans.

Напомним, ранее российский форвард Александр Овечкин выразил желание завершить карьеру в «Кэпиталз».

Новость по теме
Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Вашингтоне»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021