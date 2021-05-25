Оши: хочу провести остаток карьеры и уйти на пенсию в Вашингтоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что хочет провести остаток карьеры в «Кэпиталз».



«Я подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном», потому что именно здесь хочу провести остаток своей карьеры и уйти на пенсию. С тех пор как я пришёл в «Вашингтон», говорил каждый день, что это будет последняя команда, за которую когда-либо буду играть. Думаю, что проделал достойную работу. Я не чувствую, что перестаю прогрессировать.



Вашингтон — это то место, где я хочу быть со своими друзьями, семьёй, здесь мои дети растут в школах, здесь я люблю играть в хоккей», — цитирует Оши Nova Caps Fans.



Напомним, ранее российский форвард Александр Овечкин выразил желание завершить карьеру в «Кэпиталз».

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