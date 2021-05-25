Капитан британцев: на этом ЧМ результаты матчей на любой вкус. Нас это точно устраивает

Капитан сборной Великобритании Джонатан Филлипс поделился мнением об игре с командой Дании (2:3, ОТ).

«Мы разочарованы. Счастливы, как сильно выросли по ходу турнира, мы говорили ещё на сборах, что хотим становиться лучше каждый день и расти от матча к матчу. Пока получается — в прошлый раз проиграли Дании 0:9, а в этом году расстроены, что проиграли в овертайме и не взяли два очка. В некоторой степени мы довольны, но это поражение оставит осадок.

Перед матчем с Данией на ЧМ-2019 думали, что сможем взять очки. Возможно, были слишком уверены в себе, недостаточно уважали их скорость и мастерство. И не успели мы опомниться, как начался разгром. Помнили об этом.

Сами видите, на этом чемпионате мира результаты матчей на любой вкус, ни в одной игре нельзя предсказать победителя. Раньше в некоторых матчах были сами собой разумеющиеся победы, а сейчас есть совершенно непредсказуемые результаты. Нас это точно устраивает.

Хорошо, что играем с Беларусью уже завтра, не растеряем этот позитивный импульс. К тому же матч будет вечерний, впереди целый день для отдыха и подготовки, а завтра — снова за дело, это должно пойти нам на пользу», — передаёт слова Филлипса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.