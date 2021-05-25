Лонг — о поражении во встрече с Данией: этот матч оставил привкус кислятины

Нападающий сборной Великобритании Киаран Лонг прокомментировал поражение на чемпионате мира от команды Дании со счётом 2:3 (ОТ).

«Мы точно разочарованы, что не смогли победить. Возьмём позитивные моменты из этого матча, неплохо, что взяли одно очко, но было бы хорошо взять два. Мы всегда хотим побеждать, этот матч оставил привкус кислятины, надеюсь, завтра наверстаем упущенное и навяжем борьбу Беларуси.

Не думали, что будем в таблице выше Канады, они привезли молодую и не самую опытную сборную, но мы знали, чего добились на прошлом турнире, и хотим выступить лучше. Если будем продолжать давить, считаю, сможем выиграть пару матчей», — передаёт слова Лонга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.