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Хара посоветуется с семьёй, прежде чем примет решение о продолжении карьеры

Хара посоветуется с семьёй, прежде чем примет решение о продолжении карьеры
Георгий Горностаев
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44-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара примет решение о продолжении карьеры после того, как посоветуется с семьёй, сообщает Саманта Пэлл в «Твиттере». На это хоккеист потратит несколько дней.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Хара провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф у игрока пять игр.

Напомним, «Вашингтон» завершил сезон на втором месте в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям. В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» проиграли «Бостон Брюинз», за который ранее выступал защитник.

Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне».

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